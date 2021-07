Parkovacia politika v Bratislave – realita nestíha marketingu

Doprava a parkovanie sú v dnešnej dobe jedny z najdôležitejších tém pre život veľkých miest kdekoľvek vo svete. Ulice jednoducho nenafúkneme a cestou ako riešiť problémy je práve parkovacia politika.

Bohužiaľ v Bratislave na jej uvedenie do praxe čakáme dlhé roky. Či už kvôli neochote poslancov zastupiteľstva v minulosti alebo potrebe všetko robiť odznova a negovať predchádzajúcu prácu po voľbách. Budúci rok sa končí funkčné obdobie súčasného primátora a parkovaciu politiku možno považovať za premárnenú príležitosť.

Táto však mohla byť okrem iného aj dobrým nástrojom na zreálnenie počtu prihlásených občanov, keďže sčítanie obyvateľov nie je úplne presné. Práve efektívny systém parkovacej politiky, mohol mnohých obyvateľov viesť k tomu, aby si sem prihlásili svoj trvalý pobyt, ktorý v Bratislave aj tak majú. Ak by tak urobili, výsledkom by bol zvýšený počet prihlásených a teda sčítaných ľudí a viac peňazí zo štátneho rozpočtu.

S kolegami na magistráte sme v predošlom období pripravili VZN o parkovaní platné od roku 2017 a to aj v spolupráci s mestskými časťami. Bolo schválené veľkou väčšinou Mestského zastupiteľstva a po dlhej a odbornej príprave. Zostávalo ho len spustiť zmenou štatútu, ktorým by sa uviedol do praxe, ale vzhľadom na blížiace sa voľby a politikárčenie niektorých poslancov tento návrh nenachádzal podporu.. Po voľbách sme sa zas namiesto pokračovania v tom, čo bolo dobre nachystané stali svedkami negácie práce odborníkov z predchádzajúcich období a nových výhovoriek. Keby sa pokračovalo v tom, čo bolo pripravené, hlavné mesto už dávno mohlo mať jasné pravidlá pre parkovanie, podľa ktorých Bratislavčania mohli parkovať v rámci rezidentskej karty, jasne zvýhodnene oproti mimobratislavským vodičom. Oproti majiteľom áut mimo Bratislavy by boli Bratislavčania podľa toho, čo sme chceli, zvýhodnení aj tým, že mohli chodiť parkovať aj do iných mestských častí. Toto je tiež vecou, o ktorú sa musí starať vedenie hlavného mesta ako celku, pretože mestské časti to samé nevyriešia.

To s čím prišiel súčasný magistrát a pompézne ohlásil ako štart novej parkovacej politiky doteraz nefunguje, hoci bolo schválené už v roku 2019. Celkové riešenie je okrem toho horšie ako to, ktoré sme pôvodne pripravili, lebo dáva mestským častiam právo rozhodnúť, kde vytvoria rezidentské zóny. Mesto tak musí s každou mestskou časťou uzatvoriť separátnu zmluvu, čo Bratislavčanov rozdeľuje, prinesie chaos a výsledkom je, že skutočná celomestská parkovacia politika (taká, ktorá nebude len na pár uliciach alebo štvrtiach) bude v dohľadnom čase len ťažko spustená.

Stále chýbajú aj záchytné parkoviská na okraji Bratislavy, tie ktoré existujú mimo hlavného mesta na miestach ako železničné stanice v Pezinku, Malackách, Svätom Jure, Bernolákove, Kvetoslavove, Ivanke pri Dunaji, nie sú vďaka mestu ale železniciam a župe. Už v roku 2018 sme mali vytipovaných 32 konkrétnych lokalít záchytných parkovísk v Bratislave, ako napríklad Jurajov Dvor, kde by sa dalo pohodlne prestúpiť na MHD. Čo sa s týmito plánmi stalo, tiež nevedno. Namiesto skutočnej parkovacej politiky, ktorá by donútila ľudí parkovať na takýchto parkoviskách, do hlavného mesta dennodenne naďalej prichádzajú desaťtisíce šoférov, ktoré znamenajú, že máme upchaté cesty a mesto je plné áut.

Pompézne ohlásená parkovacia politika schválená ešte v lete 2019 mala platiť od 1. januára 2021. Celkom dlhý čas na prípravu. Lenže v januári akosi platiť nezačala. A prišli výhovorky lebo korona, lebo verejná obstarávanie. Otázku, aby niekto vysvetlil, čo také má spoločné covid s parkovaním, kompetentným nikto nekladie. Ak by pandémia mala zdrvujúci dopad na takéto projekty, tak je potom obrovským šťastím a zázrakom, že nepostihla napríklad aj výstavbu diaľničného obchvatu D4/R7, ktorý sa na slovenské pomery rýchlo buduje, len ho nerobí mesto.

Istý posun však nastal - minulý týždeň došlo k ďalšej novelizácii VZN o parkovacej politike, ktoré má platiť po novom od 1. októbra. Toto je výsledok po 3 rokoch – ďalšia novela, ktorá len potvrdzuje ďalší odklad zavedenia parkovania. Pripomínam, že nie v celej Bratislave, ale na niektorých lokalitách. Potvrdzuje to aj rozhovor so "splnomocnencom magistrátu pre parkovaciu politiku", ktorý vyšiel v istom denníku - Ako bude Bratislava parkovať od októbra... Podľa titulku by ste si pomysleli, že konečne. Že parkovacia politika bude v celej Bratislave platiť od októbra tohto roka. Lenže, keď si rozhovor prečítate celý, vyvedie vás to rýchlo z omylu. Dozviete sa, že to tak teda celkom nebude. A že to čo sa volá celomestská parkovacia politika bude v skutočnosti platiť len v niektorých uliciach alebo štvrtiach. Pretože vraj treba nabiehať postupne. Tri roky nestačili.

Nebude to celomestská parkovacia politika, ale skôr „niekoľkouličná“. Chcel by som, aby to tak nebolo, ale bohužiaľ to v rámci postupného nábehu vyzerá tak, že sa vyznačí pár ulíc v Petržalke, konkrétne zóna Einsteinova (Petržalka je veľká a nie je ju možné celú vyznačiť za 3 roky asi), v Rači (tam asi len v Krasňanoch) v Novom Meste (samozrejme nie celé ale len Tehelné Pole) a zo pár zón v Ružinove, čo schváli zastupiteľstvo. Ďalej som sa z médii dozvedel, že okrem týchto častí to ešte budú vytipované zóny v Lamači, Devínskej Novej Vsi, Vrakuni a najnovšie aj Staré Mesto, ktoré vstúpi do parkovacej politiky až s jednou zónou Hlavná stanica – Blumentál. To, čo sa plánuje - teda parkovanie iba v malých zónách, v niekoľkých uliciach, na rozdiel od celoplošnej regulácie parkovania spôsobí, že ľudia presunú autá z regulovaných ulíc do tých vedľajších bez regulácie. Výsledkom môže byť miestny konflikt, po príklady netreba chodiť ďaleko, stačí si spomenúť na Karlovu Ves, kde zvolili presne tento istý postup a po čase ho museli zrušiť pre odpor obyvateľov.

Určite si položíte otázku, že kedy budú pribúdať ďalšie etapy a zóny „celomestskej“ parkovacej politiky. Hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová sa minulý týždeň vyjadrila, že to môže byť v ďalších mesiacoch „prípadne v horizonte roka-dvoch od štartu“. Teda ak sa pozrieme na rýchlosť akou sa všetko realizuje, dá sa s istotou povedať, že v tomto volebnom období v celej Bratislave parkovacia politika jednoducho nebude. Navyše zóny, čo sa majú spustiť boli pripravené už v predchádzajúcom období ešte pred súčasným primátorom. A dnes, po troch rokoch príprav, bombastických rečí a konzultáciách v zahraničí, to čo bolo pripravené a schválené, stále nefunguje. A zdá sa, že v októbri budeme žiť v dvojakej realite. Primátor bude oznamovať, že napriek všetkému konečne spustili na niektorých miestach parkovaciu politiku a postupne bude nabiehať ďalej (teda v najlepšom variante o rok až dva od 1. októbra). A inak vo väčšine lokalít hlavného mesta bude všetko po starom.

Neviem, či sa niekto bude vôbec pýtať na to, prečo nie sú v hlavnom meste záchytné parkoviská, kde sú sľúbené cyklotrasy alebo čo sa stalo s mnohými ďalšími projektami z predchádzajúcich období. A do mesta budú ďalej prúdiť desaťtisíce áut mimobratislavčanov, lebo ich stále nebude nič nútiť k tomu, aby našli iné spôsoby dopravy. Na pandémiu sa nebude dať vyhovárať donekonečna,

Rád by som sa v tomto všetkom mýlil, ale bude skôr platiť tvrdenie, ktoré sa už v súvislosti so súčasným primátorom niekde objavilo - že realita nestíha marketingu. Platí to tak pre parkovaciu politiku, ako aj mnohé ďalšie veci.