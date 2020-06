Korona ako príležitosť

Po korone sa pomaly vracia život do štandardných koľají. Uplynulé mesiace nám priniesli nové a nebývalé problémy, čo však malo za následok aj to, že sme veľa nového zažili a naučili sa.

Pri pribežnej bilancii by teda nebolo márne zrekapitulovať straty, nálezy... Vždy sa mi páčil výrok, že každý problém je len prezlečenou príležitosťou. Výrok ma viacero podôb, odtieňov a dopátral som sa, že ho prisudzujú Galileo Galileovi, alebo otcom federalistom stojacim pri americkej nezávislosti.

Znie mi aj dnes v čase odznievajúcej korony, kedy rekapitulujeme, rozmýšľame o druhej vlne, snažíme sa lepšie zariadiť budúcnosť. Ako predošlý primátor hlavného mesta Slovenska si dovolím vysloviť veľkú vďaku a úctu všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom boji s novým, nevyspytateľným a nebezpečným vírusom. Vďaka patrí všetkým zdravotníckym pracovníkom, sestrám, lekárom. Napriek všetkému spoľahlivo fungovalo zásobovanie, preto vďaka patrí aj do všetkých obchodov, čerpacích staníc a ďalších prevádzok. Teším sa, že spoľahlivo fungovali a svoje poslanie zvládli aj pracovníci bratislavských domovov sociálnych služieb, vodiči mestskej hromadnej dopravy, či mestskí policajti. Nechcem opomenúť, ani vedenie mesta a ďalších organizácií, ktoré stáli pred krízou, ku ktorej nebol žiaden manuál, ani skúsenosti. Zvlášť hrdý som na to, ako disciplinovane zvládli situáciu všetci Bratislavčania a Slováci vôbec. Boli sme inšpiratívnym príkladom pre okolitý svet. Mnohí sme spoznali ďalšie a ďalšie zákutia našej krásnej Bratislavy, Malých Karpát, alebo lužných lesov, ale hlavne sme ukázali spolupatričnosť, solidaritu, vzájomný rešpekt a úctu, ktoré sú pre mňa do budúcnosti veľkým povzbudením.

Svet sa ale točí ďalej a boj s vírusom nám mnohé ukázal v inom svetle, ponúka dokonca riešiť a inak uchopiť aj dlhodobé problémy i našej Bratislavy. Ukazuje sa, že Európska únia i národné štáty budú na ekonomickú recesiu spôsobenú koronou reagovať aj masívnou podporou verejných investícií a projektov. V rámci ekonomickej filozofie by sa dalo asi donekonečna debatovať, či ide o správny prístup, som však presvedčený, že Bratislava by nemala premeškať príležitosť byť v tomto procese veľmi aktívna a nezostať bokom. Verím, že nová vláda si múdro poradí s balíkom pomoci z EÚ, hovorí sa o objeme 8 mld. Eur. Sami môžeme aktivitou prispieť k tomu, aby sme čo najväčšiu časť zmysluplne investovali do rozvojových projektov, vedy a vzdelania, aby nevyhrala len okamžitá spotreba a lacný populizmus.

Bratislava sa desaťročia borí s hlbokým investičným dlhom i macošským vzťahom vlád, ktoré len málo reflektovali na dynamický rozvoj mesta a jeho úlohy, ktoré musí plniť ako hlavné mesto a ekonomické centrum. Korona preto ponúka zásadnú príležitosť, aby sa v Bratislave pohlo s nakopenými problémami, ktoré žiadna samospráva nedokáže riešiť bez reálnej spolupráce so štátom. Dokončenie električky do Petržalky, budovanie ďalších električkových tratí, či smerom na Slovnaft, alebo Dúbravku, Hlavná stanica a nová stanica Filiálka , TIOPy, nájomné byty a domovy sociálnych služieb, digitalizácia a integrácia roztrieštenej bratislavskej samosprávy a množstvo ďalších projektov sú určite horúcimi kandidátmi na zmysluplné využite európskej a štátnej pomoci. Budúcnosť patrí pripraveným, preto verím, že primátor a vedenie mesta aktívne pracujú na takýchto projektoch a budú úspešní v komunikácii s novou vládou. Určite by pomohla aj širšia verejná i odborná diskusia o tom, akú Bratislavu tu chceme v dlhodobom horizonte. Táto debata mohla priniesť nielen nové inšpiratívne pohľady, ale aj poukázať na aktuálnosť a akútnosť riešenia spomínaných problémov. Príkladov a inšpirácií chodí denne veľa aj zo sveta. Korona nás učí po celom svete nanovo pozerať na dopravu v meste, úpravu verejných priestranstiev i výzvy, ktoré pred nás kladie zmena klímy.

Priatelia, držme si teda palce, aby sme na dôstojné zvládnutie korona krízy nadviazal, aj ďalšími správnymi rozhodnutiami. To ako obstojíme výrazne ovplyvní a poznamená tvár nášho mesta na ďalšie desaťročia. Korona nás naučila, že len spolu môžeme byť úspešní a verím, že sa potvrdí, že každý problém môže byť aj prezlečenou príležitosťou. Spolu by sme ju mohli využiť.