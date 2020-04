Bratislava rezignovala na reformy. Programový dokument vlády hlavné mesto prespalo.

Bratislava potrebuje reformy. Bez spolupráce s vládou a parlamentom sú neuskutočniteľné. Programové vyhlásenie vlády (PVV) však Bratislavu ako Hlavné mesto Slovenska ani nespomína. To je zle.

PVV je ambiciózny dokument. Ak sa podarí uskutočniť aspoň polovinu zámerov, Slovensko bude lepšou krajinou. Vláde držím palce.

Ale reformy potrebuje aj Bratislava. Politické, ekonomické aj administratívne. Bez ich realizácie bude mesto prešľapovať na mieste, strácať konkurencieschopnosť a utápať sa v marketingových predstaveniach. Bratislavčania reálne nepocítia nič.

Preto je zásadné, aby túto predstavu zdieľala aj vláda. Je úlohou primátora ju o tom presvedčiť a hlavné mesto do PVV dostať, tak aby sa mali on aj vláda o čo politicky oprieť pri predkladaní reformných zákonov. Záväzok vlády voči Bratislave ako hlavnému mestu je silný a nedá sa odignorovať. Získať ho je politická práca, reálna, náročná, stretávanie, argumentácia, nedá sa urobiť na FCB.

Problémy Bratislavy ako hlavného mesta sú jedinečné a nedajú sa riešiť v rámci riešení pre samosprávu ako takú. Na Slovensku je cca 2900 obcí. Hlavné mesto je iba jedno. Riešenia pre Hornú Marikovú (krásna obec!) Bratislave nepomôžu.

Mestské časti ako stavebné úrady (15!) má iba Bratislava. Problém s oprávnenosťou EU fondov na kultúru, vzdelanie či sociálne služby má opäť iba Bratislava. Päť rôznych správcov komunikácii na svojom území má iba Bratislava. Rovnaký nerozum v systéme škôl. 10.000 bilboardov, dopravné zápchy, rastúci počet neprihlásených obyvateľov a neexistujúce nájomné bývanie sú tiež hlavne bratislavskými problémami. Problematický konštrukt Bratislava/BSK taktiež. Desaťtisíce bratislavčanov bývajúcich tesne za hranicami je rýdzo bratislavským problémom. Národný park Malé Karpaty tiež. A tak by sa dalo pokračovať.

Žiaľ, riešenia sa ťažko budú presadzovať bez politického záväzku v PVV. Prečo by to vláda robila, keď mesto o to nestojí? Bude mať svojich starostí dosť.

Presadzovať riešenia chce víziu a politickú podporu. PVV je dostatočne obsiahly na to, aby sa tam aspoň jedna veta o význame Bratislavy ako Hlavného mesta a o špecifických riešeniach dostala. Pravda, za predpokladu, že ju tam niekto navrhne a presadzuje. Nestalo sa. Je to zlý signál, hlavne pre nás, bratislavčanov.

PVV obsahuje samozrejme viac všeobecných predstáv, týkajúcich sa samosprávy. Mnohé budú na úžitok aj Bratislave, ak sa podaria. Napr. možnosť efektívnejšie regulovať hazard, či oprieť daň z nehnuteľností o hodnotu majetku. Preverovať projekty hodnotou za peniaze, posilniť účasť verejnosti na práci samosprávy. Či- medzičasom už obohratá pesnička – modernizovať železničný uzol Bratislava, P+R, IDS... a sanovať vrakuňskú skládku.

Negatívne naopak sa pod akcieschopnosť a autoritu mesta podpíše plánované odňatie stavebných úradov samospráve a ich presun pod nevolených štátnych úradníkov. Argument, že obce majú dostatočný nástroj v územnom plánovaní neprejde testom reality. Politické boje a lobistické tlaky dokážu zastaviť každú zmenu územného plánu a rozvoj mesta roky stojí. Byť primátorom, ktorý je zo zákona zodpovedný za rozvoj obce a takto stratí možnosť ju ovplyvňovať, idem na barikády.

V Bratislave je ale ticho. Všetko po starom, pomery sa vracajú do starých ftáčnikovských koľají. Skutek utek. Na nové projekty už opäť nie sú peniaze, o vlastných chybách sa nehovorí, za zlyhania môže vždy niekto iný a rozhoduje dobrý post na FCB a agresívny marketing.

Navyše Bratislava, podobne ako všetky mestá a obce na Slovensku sa bude musieť vyrovnať s dopadmi Covid-19. Dúfam, že tým nepribudne iba ďalšia výhovorka prečo sa veci nedejú – lebo Korona. Podľahnúť tomuto falošnému vábeniu bude veľmi ľahké, politicky bezbolestné a beznákladové.

Toto si bratislavčania skutočne nezaslúžili.