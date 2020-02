Parlamentné voľby ako premárnená šanca na diskusiu o Bratislave

Bratislava potrebuje reformu. Politickú aj administratívnu. Voľby boli šancou prezentovať víziu mesta a prinútiť strany sa k nej záväzne vyjadriť. Nestalo sa.

Moderné metropoly čelia dramatickým výzvam. Zmena klímy, ochrana životného prostredia, dostupné bývanie, doprava, resp. udržateľná mobilita, zdieľané dáta, moderné vzdelanie, jednoduché podnikanie, bezpečnosť atď. Svet sa rýchlo mení. Úspešné mestá sa vyznačujú schopnosťou sa včas a efektívne týmto výzvam postaviť. Bratislava ale stráca energiu, čas a verejné financie v bludisku vzťahov, orgánov, kompetencií a osobných ambícií. Svet nám čoraz rýchlejšie uniká a doplácame na to my, Bratislavčania.

Bratislava je politicky roztrieštená a nejednotná. Jedným z dôvodov je nešťastný spôsob tvorby politického zastúpenia občanov. Mestské zastupiteľstvo ako najdôležitejší orgán mesta má presadzovať a brániť záujmy mesta. Malo by, ale nie vždy to tak je.

Poslankyne a poslanci mestského zastupiteľstva sú volení vo volebných obvodoch, ktorými sú mestské časti. Mestskí poslanci tak sadajú do lavíc so zreteľnou identitou časti, v ktorej boli zvolení. To poslancov logicky núti uprednostňovať miestne záujmy pred tými mestskými. Napriek tomu, že poslanecký sľub dali mestu. Stačí si pozrieť záznamy z rokovania MsZ, ako mnohí poslanci priamočiaro deklarujú, že zastupujú predovšetkým svoje mestské časti a v prípade stretu záujmov sú pre nich miestne záujmy dôležitejšie.

Povedané inak: volič miestneho aj mestského poslanca je ten istý. A poslanec- miestny aj mestský, zastupuje toho istého voliča. Nejde o to, aby mestskí poslanci prestali zastupovať miestne záujmy. Ale pokiaľ hranice volebných obvodov budú totožné s mestskými časťami, budú mestskí poslanci vždy oblečení v drese mestskej časti, v ktorej boli zvolení.

Asi netreba vysvetľovať, že záujmy mesta sa nerovnajú záujmom mestských častí. Zákon o Bratislave hovorí jasne. Bratislava je samostatný celok, má širší záber. Má svoje zákonné povinnosti, najmä infraštruktúrne, bytové, sociálne, kultúrne. Tieto sú nadradené záujmom mestských častí. Výstavba dopravnej infraštruktúry a nájomných bytov sú najlepšími príkladmi. Všetci ich verbálne podporujú, ale keď príde na lámanie chleba, košeľa je vždy bližšie ako kabát.

To poškodzuje Bratislavu, a musí sa to napraviť. Preto by sa mali zväčšiť volebné obvody na také celky, ktoré povzbudia poslancov uvažovať v celomestských kontextoch a nie lokálne ako teraz. Podobne by malo byť vylúčené hromadenie funkcií starostov a miestnych a mestských poslancov. Napríklad v Prahe táto diskusia intenzívne beží.

Bratislava je aj administratívne roztrieštená a neefektívna. Na papierovo cca. 430 tisíc obyvateľov pripadá 17 mestských častí. New York má viac ako 8 miliónov obyvateľov a iba 5 mestských častí. V polmiliónovej Bratislave je 15 stavebných úradov, v dvojmiliónovej Viedni je jeden centrálny, mestský. Ktoré mestá sú úspešnejšie?

Asi netreba ďalej hovoriť. Výsledkom je obrovské plytvanie a neefektívnosť. 17 krát tie isté úrady a tie isté činnosti. Všetko je pre ľudí drahšie a pomalšie. O investíciách nehovoriac. Treba to zefektívniť, mestské časti integrovať, stavebné úrady zlúčiť. A prestať plytvať peniazmi Bratislavčanov. To nie je volanie po centralizácií. Ale existujúci model je prekonaný, neefektívny a pre daňových poplatníkov drahý. Upozorňujem na to už dlhšiu dobu.

Toto považujem za časť agendy, s ktorou mohli politické strany predstúpiť pred Bratislavčanov a predstaviť príslušné návrhy. Mesto ich malo k tomu vyzvať! Na jeseň minulého roka som hovoril, že parlamentné voľby sú obrovskou možnosťou na dialóg o meste. Bratislava môže prezentovať svoj názor na budúcnosť mesta, žiadať od politických strán jasný postoj a po voľbách mať mandát požadovať zmeny. V meste žije dosť voličov, aby sa to stranám oplatilo. Mnoho z nás, Bratislavčanov, na takúto debatu čakalo.

Predpokladom toho je ale, že mesto nejaký názor má a bude v jeho komunikácií aktívne. Nestalo sa. Či mesto názor nemá alebo má iné priority nevedno. Vo výsledku je to jedno. Šanca na upriamenie pozornosti na Bratislavu a posilnenie jej postavenia sa premrhala.

Premrhala sa nielen šanca predstaviť víziu mesta ale aj pomôcť Bratislavčanom voliť zodpovedne, s ohľadom na záujmy Bratislavy. Bola to šanca zaujať ich aj niečím pozitívnejším než šesťtisícovým platom a nepodarenou opravou električkovej trate v Karlovke. A myslím, že by to ocenili aj samotné strany, veď veľa z nich počíta s hlasmi Bratislavčanov.

Nestalo sa. Spomeňme si na to, keď budeme nabudúce počúvať reči o silnej a sebavedomej Bratislave. Komunálne voľby totiž prídu rýchlejšie, než sa nám môže zdať – už v roku 2022.